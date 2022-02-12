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Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

12.02.2022 13:34
Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13'ü serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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