Gaziantep'te 20 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13'ü serbest bırakıldı.