Gaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin 5 adrese düzenlediği baskında 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti. Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.