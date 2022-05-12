GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi

12.05.2022 22:13

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi
GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi
GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi
GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi
GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 200 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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