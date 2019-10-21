Gaziantep'te 200 polisle asayiş uygulaması

Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla açık istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama neticesinde bazı şüpheliler yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20-21 Ekim 2019 tarihlerinde 200 personelle genel asayiş uygulaması yaptı. Bey Mahallesi'ndeki açık istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik yapılan genel asayiş uygulamasında 2 iş yerine sigara yasağı ihlalinden işlem yapılırken 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 24.15 gram esrar maddesi, 6.44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Uygulama kapsamında 1 adet çalıntı motosiklet ile motosikleti çalan şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli şahıs ve kesici aletle yaralama suçlarından kaydı bulunan toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Öte yandan uygulama kapsamında toplam 357 şahsın da G.B.T sorgusu yapıldı.



Yakalanan suç unsurları muhafaza edilirken, şüpheliler ise haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP