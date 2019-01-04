Gaziantep'te 2018 Yılı İhracatta Rekor Kırdı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 2018 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar 939 milyon 32 bin dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını açıkladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 2018 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar 939 milyon 32 bin dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını açıkladı. Aralık ayında Gaziantep'ten 180 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Ünverdi, "Gaziantep'e bu gururu yaşatan sanayicilerimizi ve iş dünyamızı yürekten kutluyor, bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye'nin toplam ihracatının 2018 yılı itibarı ile 168,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını anımsatan Ünverdi, sanayi ve ihracatın lokomotif kenti Gaziantep'in de bu rekorun kırılmasına önemli katkıda bulunduğunu ve zorlu bir dönemde ihracattaki başarısıyla yeni bir rekora imza attığını kaydetti. Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 yılında 6 milyar 571 milyon 316 bin dolar olan Gaziantep ihracatının, yüzde 5,6 artışla 2018 yılında toplam 6 milyar 939 milyon 32 bin dolara ulaştığını dile getirdi. Aralık ayında 585 milyon 448 bin dolar ihracat yapıldığı bilgisini veren Ünverdi, Gaziantep'in Aralık ayında en fazla ihracat yapan iller arasında Ankara'nın ardından 6. sırada yer aldığını söyledi.



2018 yılında küresel ve bölgesel olumsuzluklara rağmen ihracatın 2017 yılına göre artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi, "Özellikle Ağustos ayından başlayarak devam eden kur ve dövizdeki aşırı dalgalanmaya rağmen bu başarının elde edilmesi takdire şayandır. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Gaziantep'in ihracattaki başarısıyla, ithalatından fazla ihracat yapan bir şehir olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "Sanayicilerimizle el ele, omuz omuza vererek şartlar ne olursa olsun inşallah 2019 yılında bu rakamların üzerine çıkacağız. Döviz kuru, faiz oranları ve enflasyon rakamlarında bir dengelenme sürecinden geçiyoruz. Bugünkü zorlukların ardından 2019 yılında bir toparlanma bekliyoruz. Bunun için de yapısal reformların devam etmesi, sanayici ve ihracatçıyı rahatlatacak adımların atılması büyük önem taşıyor. Sanayiciler olarak bizler de rekabetçi, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlere odaklanmak zorundayız. Finans sektörü de bu süreçte reel sektörün yanında olmalı. İnşallah azim ve kararlılıkla bugünkü zorlukların da aşılacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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