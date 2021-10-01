Üye Girişi
GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI

01.10.2021 23:21

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, 2021 yılı içerisinde şu ana kadar teslim alınan ve bundan sonra da teslim alınacaklar da dahil olmak üzere toplamda 95 okulun yapılmış ve bitmiş olacağını belirterek, 80 yıla bakıldığında toplam yapılan derslik sayısından daha fazla dersliğin 5 yıl içerisinde...

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, 2021 yılı içerisinde şu ana kadar teslim alınan ve bundan sonra da teslim alınacaklar da dahil olmak üzere toplamda 95 okulun yapılmış ve bitmiş olacağını belirterek, 80 yıla bakıldığında toplam yapılan derslik sayısından daha fazla dersliğin 5 yıl içerisinde yapıldığını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 32 derslikli Merveşehir Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene; Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe ve şube müdürleri, oda başkanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.Vali Davut Gül açılış öncesi yaptığı konuşmada, 80 yılda yapılan derslik kadar dersliğin 5 yıl içerisinde yapıldığını kaydederek, bu yılın eğitim bütçesinin 2 milyar 150 Milyon TL olduğunu ifade etti.

Vali Gül,?2021 yılının bütçesinde 2 milyar 150 milyon liralık bir ödeneğimiz var. Bununla da 3600 derslik yapılacak. İnşallah bunlar yapıldığında sınıf başına düşen öğrenci sayımız Türkiye ortalamalarına yaklaşacak. İkili Eğitim yapan okul sayımız da çok çok azalacak. Ben Milli Eğitim Bakanımıza, bu anlamda bize destek veren Milli Eğitimin her kademesindeki genel müdürlerimize, İl Müdürümüze, okulların kontrolörlüğünü yapan YIKOB mühendislerimize ve yöneticilerimize, burada çalışan arkadaşlarımıza, kaymakamlarımıza ve burayı bundan sonra koruyacak kollayacak velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Yetiyor mu yetmiyor. Genç bir nüfusu muz var. Yaklaşık 1 milyon civarında 18 yaş altı kardeşimiz, evladımız var. İhtiyaçları her gün değişiyor. Şehrin değişik yerlerinde yeni yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Burada da hızlı hareket etmek gerekiyor'dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise yaptığı konuşmada şunlara değindi Gaziantep'te 2021 yılı eğitim yatırımları programı çerçevesinde 154 tane yeni okul bulunduğunu bunun da Türkiye'de hiçbir şehirde olşmadığını belirtti.

Tepe,"Şu an içerisinde bulunduğumuz alanda 6 tane yeni okuluna kavuştu aslında bugün buranın açılışını yapıyoruz. Sadece şu gördüğünüz alanda 6 tane yeni okul yaptık. Okulumuzun yapılması hemen yanımızda bulunan ikili eğitim yapan okulumuzun normal eğitime kavuşmasını sağladı. Gaziantep ortalama 8 günde bir tane okul teslim alıyor. Büyük çaplı, kimi 24 kimi 28, bugünkü 32 derslik. 2021 yılı yatırımlarında toplamda Türkiye tarihinde hiçbir ilin alamadığı 154 tane okul yatırım programına alındı. Bu okul yatırımlarının İlimize kazandırılmasında başta Saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımıza, Abdülhamit Bakanıma, Valime milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilime şükranlarımı sunuyorum. 1222 öğrencimize 60 personeli ile hizmet veren bu okulumuzun yöremize, mahallemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum'diye konuştu.

Vali Gül ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılışı yapılan okuldaki öğrencileri ziyaret etti.

GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi 23:00 Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Meteoroloji 22:19 Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor 35 yıllık sır, seri katilin intihar mektubuyla açığa çıktı! Cinayet, tecavüz ne ararsan var 22:08 35 yıllık sır, seri katilin intihar mektubuyla açığa çıktı! Cinayet, tecavüz ne ararsan var
Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 21:26 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 21:01 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın 20:49 Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı         
23:05
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım         
22:32
Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti         
22:15
Aykut Kocaman yerle yeksan oldu! Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi Aykut Kocaman yerle yeksan oldu! Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi         
22:00
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten         
21:23
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi         
20:20
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 23:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement