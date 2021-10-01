GAZİANTEP'TE, 2021 YILINDA 95 YENİ OKUL YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, 2021 yılı içerisinde şu ana kadar teslim alınan ve bundan sonra da teslim alınacaklar da dahil olmak üzere toplamda 95 okulun yapılmış ve bitmiş olacağını belirterek, 80 yıla bakıldığında toplam yapılan derslik sayısından daha fazla dersliğin 5 yıl içerisinde yapıldığını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 32 derslikli Merveşehir Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene; Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe ve şube müdürleri, oda başkanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.Vali Davut Gül açılış öncesi yaptığı konuşmada, 80 yılda yapılan derslik kadar dersliğin 5 yıl içerisinde yapıldığını kaydederek, bu yılın eğitim bütçesinin 2 milyar 150 Milyon TL olduğunu ifade etti.

Vali Gül,?2021 yılının bütçesinde 2 milyar 150 milyon liralık bir ödeneğimiz var. Bununla da 3600 derslik yapılacak. İnşallah bunlar yapıldığında sınıf başına düşen öğrenci sayımız Türkiye ortalamalarına yaklaşacak. İkili Eğitim yapan okul sayımız da çok çok azalacak. Ben Milli Eğitim Bakanımıza, bu anlamda bize destek veren Milli Eğitimin her kademesindeki genel müdürlerimize, İl Müdürümüze, okulların kontrolörlüğünü yapan YIKOB mühendislerimize ve yöneticilerimize, burada çalışan arkadaşlarımıza, kaymakamlarımıza ve burayı bundan sonra koruyacak kollayacak velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Yetiyor mu yetmiyor. Genç bir nüfusu muz var. Yaklaşık 1 milyon civarında 18 yaş altı kardeşimiz, evladımız var. İhtiyaçları her gün değişiyor. Şehrin değişik yerlerinde yeni yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Burada da hızlı hareket etmek gerekiyor'dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise yaptığı konuşmada şunlara değindi Gaziantep'te 2021 yılı eğitim yatırımları programı çerçevesinde 154 tane yeni okul bulunduğunu bunun da Türkiye'de hiçbir şehirde olşmadığını belirtti.

Tepe,"Şu an içerisinde bulunduğumuz alanda 6 tane yeni okuluna kavuştu aslında bugün buranın açılışını yapıyoruz. Sadece şu gördüğünüz alanda 6 tane yeni okul yaptık. Okulumuzun yapılması hemen yanımızda bulunan ikili eğitim yapan okulumuzun normal eğitime kavuşmasını sağladı. Gaziantep ortalama 8 günde bir tane okul teslim alıyor. Büyük çaplı, kimi 24 kimi 28, bugünkü 32 derslik. 2021 yılı yatırımlarında toplamda Türkiye tarihinde hiçbir ilin alamadığı 154 tane okul yatırım programına alındı. Bu okul yatırımlarının İlimize kazandırılmasında başta Saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımıza, Abdülhamit Bakanıma, Valime milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilime şükranlarımı sunuyorum. 1222 öğrencimize 60 personeli ile hizmet veren bu okulumuzun yöremize, mahallemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum'diye konuştu.

Vali Gül ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılışı yapılan okuldaki öğrencileri ziyaret etti.