Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri, Beydilli Mahallesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde 204 şişe kaçak alkol ele geçirdi. Araç içerisindeki şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda ise şişelenmeye hazır halde toplam 33 litre kaçak alkol daha bulundu.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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