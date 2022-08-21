İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik kent girişinde uygulama gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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