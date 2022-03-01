Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı

01.03.2022 11:25

Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep'te yurtdışından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yurtdışından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoya operasyon yapıldı.

Ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, A.D. ile M.T.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı

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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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