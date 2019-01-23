Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 21 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te 21 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te 21 suçtan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te 21 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te 21 suçtan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve tehdit gibi 21 suçtan aranan M.A, Göllüce Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yapılan kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Üst aramasında ruhsatsız tabancayla ve 7 fişek ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Şehitkamil, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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