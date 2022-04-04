Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

04.04.2022 10:09
Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Bir araçta yapılan aramada 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Metamfetamin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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