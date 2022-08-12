Borcunu isteyince canından oldu - Son Dakika
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Borcunu isteyince canından oldu

12.08.2022 12:46
Borcunu isteyince canından oldu

Gaziantep'te 22 yaşındaki genç, borcunu istediği yakın arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te 22 yaşındaki genç, borcunu istediği yakın arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, yakın arkadaşı Bayram S.'den (35) alacağı parayı istedi. Borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S. ile Eyüp Subaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayram S., borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti.

Ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze acılı aileye teslim edildi

Borcunu istediği arkadaşı tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı Bayram S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Subaşı, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Borcunu isteyince canından oldu - Son Dakika

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