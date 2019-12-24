Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerince, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ortak çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın yerini tespit ettikten sonra takibe başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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