Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerince, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ortak çalışma başlatıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın yerini tespit ettikten sonra takibe başladı.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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