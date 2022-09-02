Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda Nizip ilçesinde otobanda durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği "Agros"un yardımıyla yapılan aramada, çuvallarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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