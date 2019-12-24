Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildiGAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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