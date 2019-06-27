Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 23 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Gaziantep'te 23 kök Hint keneviri ele geçirildi

34 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te 23 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri eken H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada evin teras katında saksılara ekili 23 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler yaptıkları soruşturmada H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçuyla tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirledi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
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