Gaziantep'te 24 Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu

Gaziantep
'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde gözaltına alınan 12 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
Olay Gaziantep'in 4 farklı mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aytıntepe mahallelerinde bulunan 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kilogram metamfetamin (ateş-buz),100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 660 TL para, 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP