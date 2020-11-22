Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları - Son Dakika

Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

22.11.2020 17:00
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, System.String[]

Gaziantep'te Sanko Üniversitesi ve Sanko Hastanesi'nden yapılan açıklama ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gaziantep'te Sanko Üniversitesi ve Sanko Hastanesi'nden yapılan açıklama ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, medeniyetlerin temelinde ve devamlılığında eğitimin ve eğitimcilerin büyük rolü olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Dağlı mesajında, "Her büyük medeniyet gibi, bizim medeniyetimiz de kendini geliştiren, yeniliğe, öğrenmeye ve öğretmeye açık değerli eğitimcilerimizin üstlendiği bu büyük görevi en iyi şekilde yerine getirmesiyle sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan, çok yönlü bir lider olmasının yanında eğitimin değerini bilen bir devlet adamı olarak 'Başöğretmen' unvanını da kabul etmiştir. Büyük Önderimizin, 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım tarihi,1981'den bu yana 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. Atamızın, 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler, tatbik mevkiine konduğu vakit Türk Milleti yükselecektir' şeklinde ifade ettiği gibi, SANKO Üniversitesi olarak, bilgi ve bilimin ışığında aydınlanan bu yolda yürüyecek gençler yetiştirmeye devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerimizde emeği olan tüm eğitimcilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ise mesajında yaşamın her aşamasında, öğretmenlerin emeğinin olduğunu hatırlatarak, "Küçük yaşlardan itibaren yalnızca mesleki değil, kişisel, kültürel ve sosyal bireyler olmamızda bizlere büyük emekler veren değerli öğretmenlerimize minnet borcumuz ödenmez. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bir anne - baba olarak güven içinde teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır' sözleriyle taçlandırdığı öğretmenlerimizin, Öretmenler Günü'nü kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları - Son Dakika


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