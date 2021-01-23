Gaziantep'te 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.
Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenleyen ekipler, 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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