Gaziantep'te 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan A.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenleyen ekipler, 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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