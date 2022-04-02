25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi Parkı'nın üst tarafındaki ağaçlık alanda sabah saatlerinde meydana gelen olayda parkta çalışan güvenlik görevlileri bir kişinin ağaçlık alanda ağacın dalına iple asılı halde olduğunu gördü. Ağaçlık alana gelerek güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri cenazenin 25 yaşındaki Ahmet D.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı olayı duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken cenaze, Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri Ahmet D.'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.