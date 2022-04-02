25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

02.04.2022 11:28
25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki bir genç ağaçlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümüne ilişkin araştırma başlattı.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi Parkı'nın üst tarafındaki ağaçlık alanda sabah saatlerinde meydana gelen olayda parkta çalışan güvenlik görevlileri bir kişinin ağaçlık alanda ağacın dalına iple asılı halde olduğunu gördü. Ağaçlık alana gelerek güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri cenazenin 25 yaşındaki Ahmet D.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı olayı duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken cenaze, Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri Ahmet D.'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
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Araştırma, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika


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