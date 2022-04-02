Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

02.04.2022 12:35

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu Gaziantep'te 25 yaşındaki bir genç ağaçlık alanda ölü bulundu.

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 25 yaşındaki bir genç ağaçlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümüne ilişkin araştırma başlattı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi Parkı'nın üst tarafındaki ağaçlık alanda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre parkta çalışan güvenlik görevlileri bir kişinin ağaçlık alanda ağacın dalına iple asılı halde olduğunu gördü. Ağaçlık alana gelerek güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri cenazenin 25 yaşındaki Ahmet D.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı olayı duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken cenaze, Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri Ahmet D.'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

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Araştırma, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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