Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.04.2022 11:25
Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü C.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi Hayırsever Tamer ailesinden Gaziantep'e cami ve Kur'an kursu desteği Hayırsever Tamer ailesinden Gaziantep'e cami ve Kur'an kursu desteği

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement