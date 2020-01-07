Gaziantep'te 250 bahçıvan yetiştirilecek - Son Dakika
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Gaziantep'te 250 bahçıvan yetiştirilecek

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "GIZ İyi Niyet Antlaşması Protokolü" kapsamında 250 bahçıvan yetiştirecek.

Gaziantep'te 250 bahçıvan yetiştirilecek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "GIZ İyi Niyet Antlaşması Protokolü" kapsamında 250 bahçıvan yetiştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te yeşil alanları genişletmek ve korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Internationaler Bund (IB), Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Darülaceze Vakfı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanlığında "GIZ İyi Niyet Antlaşması Protokolü" imza töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alman hükümetinin katkılarıyla 550 bin fidan diktiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 6 milyon avroluk proje tamamlandı. Bu fidanların içerisinde bir zeytin ormanı, bir lavanta ormanı oluşturuldu. Mayıs ayında Yavuzeli'nde mor bir orman görülmesi hedefleniyor. Havalimanından Gaziantep'e gelen yolda çevre ağaçlandırma çalışmasında sona yaklaşıldı. İstihdama dayalı bir proje yapılacak. Bu kapsamda 250 kişiyi bahçıvan olarak yetiştireceğiz. Gaziantep'i çok daha keyifli ve yeşil bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. 'Yeşil Gaziantep' düsturuyla havası, suyu ve toprağıyla daha temiz, kişi başına düşen yeşil alanı fazla bir şehir... Yeşili korumak amaçlı bize verdikleri desteklerden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu proje hem çevreci, hem de istihdam üreten bir proje. Burada herkes kazanacak. Devamlılığı ve sürdürülebilirliği için yoğun çalışıyoruz. Bütün paydaşlara ve ekibime teşekkür ediyorum. 2020 yılına girerken çok temiz ve sağlıklı bir projeye imza atmış oluyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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