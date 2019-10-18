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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 250 polisle dev uygulama

Gaziantep'te 250 polisle dev uygulama

1 saat önce

Gaziantep'te 250 polisle dev uygulama Polisler umuma açık işyerlerine şok baskınlar düzenlediGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 250 polisin katıldığı dev uygulamada, polisler umuma açık yerlere şok baskınlar yaptı.

Gaziantep'te 250 polisle dev uygulama

Polisler umuma açık işyerlerine şok baskınlar düzenledi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 250 polisin katıldığı dev uygulamada, polisler umuma açık yerlere şok baskınlar yaptı. Hemen her sokaktan çıkan polisler kimlik kontrolü yaparak, şahısları ve iş yerlerini didik didik aradı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş, motorize ekiplerin de aralarında bulunduğu 250 polis, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi ve civarında bulunan 16 umuma açık yerde uygulama yaptı. İş yerlerine şok baskınlar düzenleyen ekipler, 2 saatlik denetimlerde şahısların kimliklerinden Genel Bilgi Taramasorgusu yaparak, iş yerlerini didik didik aradı.

Hemen her sokağın arasından çıkan polis ekipleri yaptıkları aramalarda ise 3 kişinin üzerinden 3 gram metametamin ve 8 gram esrar maddesi ele geçirirken 2 şahıstan ise ruhsatsız taban ve bu tabancalara ait dolu fişekler ele geçirdi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 şahsı gözaltına alan ekipler, 4 iş yerine ise ruhsatsız faaliyet gösterme, kapalı alanda sigara içme ve izinsiz canlı müzik yayın gibi suçlardan işlem yaptı.

Ekiplerin gece yaptığı denetimler 22.00 ila 00.00 saatleri arasında sürdü.

Gaziantep'te 250 polisle dev uygulama

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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