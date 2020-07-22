Gaziantep'te 250 yetim çocuğa bayramlık, 100 anneye hijyen paketi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 250 yetim çocuğa ve 100 anneye bayramlık ve hijyen paketi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklar ve anneler için kıyafet temin etti ve hijyen paketi hazırladı.

Merkez görevlileri evlerine gittiği 250 çocuğa ve 100 anneye hazırladıkları hediyeleri teslim etti.

Hediyelerini alan çocuklar mutlu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırlanan hijyen paketinde sıvı sabun ve maske yer aldı.

Merkez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nüfus Müdürlüğünden alınan veriler, meslek elemanlarının saha taramasıyla ailelerin durumu tespit ediyor ve ihtiyaç bulunan alanda destek sunuyor ya da ilgili kuruma yönlendirme yapıyor.

Eşlerini kaybeden annelerin yaşadığı zorlu süreçte destek verilmesi amacıyla 2018 yılında kurulan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, bugüne kadar 3 bin 600 yetim çocuk ve 1300 anneye ulaştı.

Farklı alanlarda eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde, annelere, değerler eğitiminin yanı sıra okuma yazma eğitimi, yetim çocuklara, akademik destek programları hazırlanıyor.