Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 258 şişe sahte içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 258 şişe sahte içki ele geçirildi

53 dakika önce

GAZİANTEP'te polis, bir eve düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te 258 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'te polis, bir eve düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Serinevler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içkilere el koyan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
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