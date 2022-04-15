GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

15.04.2022 16:31

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 23 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından polis, savcılık kararıyla şüphelilere ait 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Eğitimli köpeklerle şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 250 gram esrar, 205 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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