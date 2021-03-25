Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası
25.03.2021 08:56
GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.
GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 46 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 437 kişi ise uyarıldı.
Son Dakika Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim