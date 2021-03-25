Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 46 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 437 kişi ise uyarıldı.