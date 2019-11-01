Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı

Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 280 olayla ilgisi olan 269 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 280 olayla ilgisi olan 269 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti ele geçirildi.


Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 30-31- Ekim 2019 günleri yapılan çalışmalarda toplam 280 olayla ilgili 269 şüpheli şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldı. Bu kapsamda 17 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmaktan, 23 şüpheli şahsa hırsızlıktan ve 82 şahsa da kabahatlerden işlem yapılırken aranması bulunan 44 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde ise 46.64 gram metamfetamin, 41.01 gram esrar, 0.30 gram bonzai, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet kuru sıkı silah, 50 adet fişek, 3 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı araç, 6 adet hacizli yakalamalı araç, 25.30 gram çalıntı bakır kablo, 1 adet kapsam dışı bıçak, 6 adet çalıntı sandalye, 1 adet çalıntı masa ve 1 adet çalıntı ütü masası ele geçirildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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