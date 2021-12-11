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Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

11.12.2021 14:30
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yol kontörlü sırasında 2 taksi, bir hafif ticari araç ve minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
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