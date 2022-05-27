Gaziantep'te "27 Mayıs darbesi" kınandı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 62'nci yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Güven, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödendiğini belirtti.

Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bugünlere geldiğini dile getiren Güven, "Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek 15 Temmuz darbeye kalkıştıklarını ifade eden Güven, şunları aktardı:

"Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."