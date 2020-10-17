- Gaziantep'te 27 milyon ağaç toprakla buluşacak - Son Dakika

Gaziantep'te 27 milyon ağaç toprakla buluşacak

Gaziantep'te "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganıyla ağaçlar toprakla buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği arasında ağaç dikim protokolü imzalandı. Toplam 27 milyon ağacın toprakla buluşturulacağı "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" protokolü kapsamında ilk etapta 310 çam ağacı dikimi yapıldı.

Gaziantep'te, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği iş birliğinde ağaç dikim protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Akaryakıt Bayileri Derneği Başkanı Özcan Akcan arasında imzalanan protokol sonrası ağaç dikim töreni düzenlendi. Gaziantep Hitit Kültür Kapısı'nda yapılan ağaç dikim töreni ile ilk etapta toplam 310 adet çam ağacı toprakla buluşturuldu. İmzalanan protokol kapsamında kent merkezindeki 14 ayrı noktada toplam 27 milyon ağacın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

"Geleceğimiz cennete dönüştürmek için buradayız"

Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geleceğimizi inşa ve cennete dönüştürmek etmek için 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi için buradayız. Bu proje bizim için çok önemli. Çünkü biz yeşili seven bir şehiriz ve bizim sahre kültürümüz var. Bunu kaybetmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeşil ve orman konusunda hassasiyet var. Önemli çalışmalar yapılıyor ama biz her şeyi Cumhurbaşkanımızdan ve Orman Bakanlığı'ndan bekleyemeyiz. Bu konuda önemli çalışmalar yapmamız ve ağaçları ormana dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden 14 ayrı bölgede daha büyük ağaçlar dikip daha çabuk ormanlar oluşturacağız. Bu kararı aldık ve bunu hayata geçirmeye başladık" dedi.

"27 milyon ağaç toprakla buluşacak"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yeşil bir dünya için gayret ettiklerini belirterek, "Bu proje ile 27 milyon ağaç toprakla buluşacak. Bu gerçeken çok büyük ve önemli bir proje. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman yeşil şehirler ve huzurlu nesillere ulaşacağız. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli. Çocuklarımız nasıl geleceğimizse ağaçlar da bizim geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir çalışma hayata geçiriliyor"

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak da, "Gaziantep Kent Konseyi olarak bu projede biz de yer aldık. Buradaki tüm paydaşlarla çok güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışma ile kentimiz yeşil bir örtüye bürünecek. O yüzden tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Protokolün ortağı olan Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği Başkanı Özcan Akcan ise hayata geçirdikleri proje ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmayı istediklerini ve o yüzden projeye koşulsuz destek verdiklerini vurguladı.

Protokol imza töreni ve ağaç dikim programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer, Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği Başkanı Özcan Akcan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Tema Vakfı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin de katılımıyla toplam 310 adet çam ağacı toprakla buluşturuldu.