Gaziantep'te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
04.12.2020 11:18
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekipleri 270 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden, 10 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan para cezası kesti.
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekipleri 270 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden, 10 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan para cezası kesti.
Gaziantep kent merkezinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri dün gerçekleştirdikleri denetimde 270 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesti. Koronavirüs testleri pozitif çıkan veya temaslıların yaşadıkları evleri denetleyen ekipler 10 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uyguladı. Denetimler kapsamında 357 işyerinde de tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi. - GAZİANTEP
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