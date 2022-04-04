Gaziantep'te 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

04.04.2022 23:24
Gaziantep'te 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'teki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gaziantep'teki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu.

Bunun üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedavilerine başlanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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