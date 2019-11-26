Gaziantep'te 29 ayrı suçtan 49 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 29 ayrı suçtan hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.

Çeşitli mahkemelerce hakkında 29 ayrı yakalama emriyle "Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dolayı toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014'ten beri aranan S.S, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda Fidanlık Mahallesi'nde yakalandı.

S.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.