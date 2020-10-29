Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği 'nce Fıstık Parkta düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davul Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler katıldı. Törende lise öğrencileri günün anlamına ilişkin şiirler okurken, öğretmenlerden oluşan koro müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğretmenler dinletinin ardından Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak, birlik mesajı verdi.

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