İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde meydana gelen oto hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - 29 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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