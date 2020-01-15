Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı-Gaziantep istikameti 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin kullandığı 80 AC 109 plakalı hafif ticari araç, önce H.A.'nın kullandığı 33 EDL 84 plakalı otomobile sonra aynı istikamette seyir eden İ.A.'nın kullandığı 40 DS 640 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 40 DS 640 plakalı otomobil sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP