Gaziantep'te 3 atölye yandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde boya ve tiner üretimi yapan atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevre atölyelere de sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 3 atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçedeki Küsget Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın diğer mobilya ve boya atölyelerine de sıçradı. Bu esnada atölyedeki ufak çaplı patlamalar paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 15 araç 70 itfaiye erinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3 atölye kullanılmaz hale gelerek maddi hasar oluştu.

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