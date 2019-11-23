Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.


Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 26.86 gram Metamfetamin maddesi, 16.39 gram Esrar maddesi, 1.36 gram bonzai maddesi, 16 Adet Captagon hap, 740 paket kaçak sigara, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 5 Adet Ruhsatsız Tüfek, 34 Adet fişek, 3 Adet bıçak, 2 Adet çalıntı araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç ve çok sayıda çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 17:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]