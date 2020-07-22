Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 bin 229 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında yer alan Gaziantep'te, güvenlik güçlerinin tedbirlere yönelik denetimi devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, tedbirlere aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 3 bin 229 kişiye idari para cezası kesildi.Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında, kontrol edilen 302 iş yerinden 5'ine de kurallara aykırı hareket ettiği için idari işlem yapıldı.