Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 229 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 229 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 305 iş yerinde yaptıkları denetimlerde 5 iş yeri hakkında işlem yaptı.