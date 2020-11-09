Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

09.11.2020 11:41
Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepenek ve Sanayi mahallelerinde bir işyeri ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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