Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 303 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 384 iş yerindeki denetimlerde 3 iş yeri hakkında işlem yaptı.