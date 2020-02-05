Gaziantep'te 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda toplam 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda toplam 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Şubat 2020 Salı günü kentteki iki mahalleye kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda 720 paket, Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramalarda ise 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Toplamda 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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