Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca 417 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.