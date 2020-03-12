Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Beylerbeyi Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara paketlerine el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
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