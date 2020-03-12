Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Beylerbeyi Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara paketlerine el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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