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Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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