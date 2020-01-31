Gaziantep'te 3 bin 600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te 3 bin 600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 600 çocuk güneş gözlüğü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Gaziantep'te gümrük kaçağı 3 bin 600 çocuk güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Mahallesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün bulunduğu gerekçesiyle operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 bin 600 adet kaçak çocuk güneş gözlüğü ele geçirildi.
Operasyonda bazı kişiler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
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